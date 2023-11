„War, als ob du barfuß über Glasscherben läufst“

„Als ob du barfuß über Glasscherben läufst - bei jeder Berührung mit dem Boden hat’s mir einen Stich gegeben“, sagt Bristol-Stürmer Andi Weimann. Für den seine 13. Profisaison auf der Insel mit Schmerzen an der Ferse begann. Nach kurzer Zwangspause riss die Schwellung beim ersten Sprint im Comebackspiel gegen Hull auf. „Im Nachhinein das Beste, was passieren konnte. So ist die Sache nach ein paar Wochen ausgeheilt“, atmet der 32-Jährige auf.