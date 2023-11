„Stolz, vor so vielen Fans seine Uni zu vertreten“

Zwar wurden den Astros vor Tausenden Zusehern im Footballzentrum Ravelinstraße mit einer 0:46-Pleite gleich einmal die Grenzen aufgezeigt, dennoch sei es etwas Besonderes gewesen, vor solch einem Publikum auf dem Rasen zu stehen. „Man genießt jede einzelne Minute auf dem Feld. Die Atmosphäre ist unglaublich. Trotz der Niederlage ist man stolz darauf, vor so vielen Zuschauern die Astros zu vertreten“, resümierte Moritz Kastner seine ersten Momente in Österreichs College-Liga, um zugleich den über 200 - teils in Fanbussen angereisten - Anhängern der Linzer zu danken: „Sie sind unglaublich und definitiv nicht zu überhören. Eine Fangemeinde hinter sich zu haben, die das gesamte Team anfeuert, ist enorm wichtig. Sie haben uns trotz des Rückstandes bis zum Schluss supportet. Das rechnen wir ihnen sehr hoch an!“