Bevorzugter Teamkollege? Das sagt Max Verstappen

Perez „keine Energie“ für Gerüchte

Perez ist indes „zu 100 Prozent zuversichtlich“, dass er 2024 an der Seite von Verstappen am Start sein wird. „Ich denke nicht darüber nach. Gerade, wenn es für dich nicht so gut läuft, fokussierst du dich auf den Sport. Es gibt so viele Gerüchte über meine Zukunft, dass ich keine Energie dafür habe. Ich will mich nur auf Sonntag konzentrieren, für alles andere habe ich meinen Manager“, meint der Mexikaner.