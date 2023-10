„Schwerer Schlag!“ Sergio Perez noch mehr in Not

Wäre Hamilton nicht eine Woche zuvor als Zweiter in Texas umstritten disqualifiziert worden, wären beide schon jetzt fast gleichauf. „Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch einmal in Schlagdistanz kommen würde. Es hängt aber vor allem von Checos Wochenenden ab“, sagte Hamilton und schob noch etwas mehr Druck in Richtung Perez. „Für mein Leben wird es keinen großen Unterschied machen, ob ich Zweiter oder Dritter werde“, so der siebenfache Weltmeister.