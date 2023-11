„GAK ist Erster - aber nur in der Gulaschliga“

Älter ist er geworden, aber nicht ruhiger: „Der GAK hat ja nicht den Funken einer Chance. Sicher, er ist Tabellenführer. Aber in der Gulaschliga. Natürlich kann immer was passieren, aber das wird eine klare Sache für die Schwarzen“, sagt Hannes Kartnig und kugelt sich ab. Das ehemalige Präsidenten-Schwergewicht wird beim Cup-Kracher zwischen Zweitliga-Leader GAK und Sturm nicht im Stadion sein. „Ich liege auf Gran Canaria in der Sonne, bin Pensionist und genieße mein Leben. Außerdem ist der GAK Veranstalter, da wäre ich sowieso nicht hingegangen“, brummt der 72-Jährige, der mit dem Fußball nicht mehr viel am Hut hat. „Die Kicker sind ja alles Schweißfuß-Jünger, da tanze ich lieber mit jungen Damen“, zwinkert der Grazer, der während seiner Präsidentschaft für seine kabarettreifen Wortgefechte mit den GAK-Bossen berüchtigt war.