Gesundheitsbranche muss Verantwortung übernehmen

Treibhausgas-Emissionen aus dem Spitalbereich

Das wurde bei der heurigen AstraZeneca Prime Time mit dem Titel „Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen im Fokus“ deutlich. Umweltmediziner Prof. Dr. Hans-Peter Hutter, MedUni Wien, berichtete über den „Health Footprint“: „Die CO2-Emissionen am Gesundheitssektor machen in Österreich knapp sieben Megatonnen pro Jahr aus. 32 Prozent kommen aus dem Spitalsbereich, 20 Prozent aus dem Arzneimittel/Medizinprodukte-Sektor (ambulant) und 18 Prozent aus dem niedergelassenen Bereich. Emissionen generieren sich zu einem Drittel in und um Einrichtungen, zu zwei Drittel aus Lieferketten.“ Das sind ca. ein Zehntel der gesamten österreichweiten Treibhausgas-Emissionen. Das Gesundheitswesen hat hier eine wichtige, aber auch herausfordernde Aufgabe, war man sich einig.