Traditionelle spanische „Croquetas“ zum Genießen

Die Mischung gibt der Koch dann in einen Spritzsack und formt so kleine Kroketten. Danach kommen die Tapas in den Gefrierschrank, damit sie gut paniert werden können. Mit griffigem Mehl, Ei und Brösel gut bedecken, bevor sie bei 170 Grad in die Fritteuse kommen. Nach circa zwei Minuten sind die spanischen Tapas fertig.