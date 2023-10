Weniger Gäste und Blumen: Begräbnisse „schrumpfen“

Der Trend geht zur Urne, aber ein Sarg muss sein

Was nicht sinkt, ist die Nachfrage nach Särgen. Das bestätigt Österreichs Marktführer, die Moser Holzindustrie in St. Michael. Zwar geht der Trend zur Urnenbeisetzung. Doch, so Firmenchef Reinhard Moser: „Die österreichische Bestattungskultur sieht vor, dass die Verabschiedungsfeier am Sarg abgehalten wird.“