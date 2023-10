Start des Ski-Weltcups: Fahren Sie gerne Ski?

Mit den beiden Rennen in Sölden startete der Ski-Weltcup dieses Wochenende in eine neue Saison. Doch dieser Start ging alles andere als glatt über die Bühne. Nachdem Klimaaktivisten die Zufahrtsstraße zum Gletscher blockiert hatten, musste der Riesentorlauf der Herren aufgrund von heftigen Windböen vorzeitig abgebrochen werden. Wie steht es um Ihr Talent fürs Skifahren? Machen Sie Odermatt, Schwarz und Co. Konkurrenz, oder gehen Sie es am Berg eher gemütlich an? Planen Sie für diesen Winter einen Skiurlaub? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare rund ums Thema Ski (und Snowboard) in den Kommentaren!