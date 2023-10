Auf Föhn, bis zu 22 Grad und Regen folgt Kaltfront

Am Freitag bringen eine von Westen her durchziehende Kaltfront und ein Italientief verbreitet dichte Wolken und Regen. Der Schwerpunkt der Niederschläge verlagert sich dabei tagsüber vom Süden in den Osten. Im Westen beruhigt sich das Wetter am Nachmittag sogar und es lockert auch etwas auf. Die Schneefallgrenze sinkt von Westen her auf 1200 bis 1600 Meter Seehöhe. Der Wind weht mäßig bis lebhaft und dreht auf West. Die Frühtemperaturen gehen auf vier bis 15 Grad, von West nach Ost, tagsüber erreichen sie dann zwischen sechs und zwölf Grad, besonders in der Osthälfte gehen die Temperaturen tagsüber deutlich zurück.