Harte Strafe gegen Olympiakos nach Pyro-Vorfall

Am 22. Oktober war es in Piräus beim Spielstand von 1:1 zu einem schweren Pyrotechnik-Vorfall gekommen. Der spanische Panathinaikos-Profi Juankar war beim Aufwärmen am Spielfeldrand in der 50. Minute bei einer Explosion eines Feuerwerkskörpers in seiner Nähe verletzt worden. Die Mannschaft von Panathinaikos verließ daraufhin das Spielfeld. Nach fast zwei Stunden brach der Schiedsrichter das Spiel ab.