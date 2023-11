Wo fühlen Sie sich als Mann im Nachteil?

Gewissermaßen als Äquivalent zum Weltfrauentag im März gibt es im November gleich zwei Tage, an denen die Anliegen der Männer im Fokus stehen. Dabei soll nicht nur das gesondert behandelte Thema Männergesundheit ins Bewusstsein der Bevölkerung gerufen, sondern etwa auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern verbessert werden. Darüber hinaus sind auch Themen wie die Rolle von Männern in der Familie, als Väter und als Vorbilder wichtig. Wir würden nun von den Männern in unserer Community gern wissen, wo sie sich vergleichsweise im Nachteil sehen. Wie stehen Sie zu typisch männlichen Rollenbildern? Welchen Vorurteilen sind Sie als Mann ausgesetzt? Und wie könnte man Ihrer Meinung nach das Geschlechterverhältnis verbessern? Teilen Sie Ihre Ideen mit der Community, wir freuen uns auf einen konstruktiven Austausch!