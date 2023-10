„In Kinderherzen darf kein Hass gesät werden!“

Lukas Mandl: Es braucht ganz klare Grenzen, was erlaubt ist und was nicht. Es ist ein Skandal, dass die Europäische Union noch immer nicht ihr Migrationspaket auf den Weg gebracht hat. Es ist wirklich 5 vor 12. Der islamistische Terror - nicht der Islam als Religion - ist das Problem. Das hat mit einer Radikalisierung von Kindesbeinen an zu tun. Das dürfen wir in Europa nicht zulassen. Die Europäische Union ist einer der attraktivsten Teile der Welt für Einwanderung, hat aber keine angemessene Migrationspolitik.