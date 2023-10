Kriminalfall hat „keine Folgen für Hypo-Kunden“

Die „Krone“ hat über die Anklage in dem außergewöhnlichen Kriminalfall berichtet: Eine Ex-Bankangestellte hat mit einem Komplizen laut der Salzburger Staatsanwaltschaft über Jahre Gelder veruntreut und damit acht Millionen Euro an Schaden verursacht. Einerseits habe sie dabei Kredite an erfundene Kunden vergeben, und mutmaßlich das Geld dem zweiten Beschuldigten zugeschanzt. Andererseits habe sie aber auch Geld aus Wertpapierdepots von 17 echten Kunden abgegriffen. Letzteres hat aber keine Konsequenzen für die Betroffenen: „Die einzige Geschädigte ist die Bank selbst.“