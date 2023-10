„Schmerz und Tränen“: Ski-Ass kämpft sich zurück!

„Es ist achteinhalb Monate her. Achteinhalb Monate voller Fortschritte, Schmerzen, harter Arbeit und Tränen“, schrieb Grossmann, die sich im Jänner einen Unterschenkelbruch zugezogen hatte, auf Instagram. „Hier bin ich wieder. Es liegt zwar noch ein langer Weg vor mir, aber es fühlt sich gut an, wieder Teil der Familie zu sein. Danke an alle, die mir dieses Comeback möglich gemacht haben“, so die Schweizerin.