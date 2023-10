Betrüger gönnte sich noch einen AMG - und ist weg

Mercedes, BMW und Rolex beim einen, eine Traumvilla in Bali und ein chices Domizil in Dubai beim anderen - wie kommen junge Serienbetrüger so leicht zu solchem Luxus? Durch die Finger schauen ihre Opfer. Und auch die Justiz, wie ein Fall in Kärnten zeigt. Denn da pflanzt mancher Gauner das Gericht ganz gewaltig.