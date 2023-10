Thermen-Urlaub in Italien: Alles fliesst!

So weit, so gut. Die Sensation, die den Ort seit der Antike weltbekannt gemacht hat, ist jedoch die unglaubliche Kraft der Thermalquelle, die etwa fünf Kilometer außerhalb und somit heute inmitten der Terme di Saturnia mit 500 Litern pro Sekunde (!) sprudelt. Das ist genug, um das berühmte Thermalbad mehrmals täglich wieder aufzufüllen. Der sichtbare Weg des Wassers beginnt also in der Therme – die sich in einen öffentlichen Bereich und in ein 5*-Resort gliedert – führt dann etwa zwei Kilometer weiter durch die Wiesen und ergießt sich schließlich über den Kalkstein, um dort die berühmten Wasserfälle zu bilden.