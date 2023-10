Gefahr für Kindeswohl: US-Staaten verklagen Meta

„Meta nutzt mächtige und beispiellose Technologien, um Kinder und Jugendliche anzuziehen (...) und in die Falle zu locken, um Gewinne zu erzielen“, heißt es in der am Dienstag in Kalifornien eingereichten Klageschrift. „Die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen erreicht Negativrekorde, und daran sind auch die Online-Dienste schuld“, betonte die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York, Letitia James.