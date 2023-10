Kastenwagen touchiert E-Bikerin: Zeugen gesucht

Gegen 21.30 Uhr fuhr eine 19-jährige Grazerin mit ihrem E-Bike auf der Steyrergasse in Richtung Westen. An der Kreuzung mit der Münzgrabenstraße wollte sie nach links einbiegen und fuhr dazu auf die Linksabbiegespur der Steyrergasse. Ein Fahrzeuglenker fuhr mit einem weißen Kastenwagen (näheres unbekannt) in dieselbe Richtung.