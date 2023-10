Der Heilige Whiskey-Gral kommt unter den Hammer

„Whisky ist flüssiges Sonnenlicht!“, schwärmte einst der irische Dramatiker Georg Bernard Shaw. Für alle Liebhaber des edlen Tropfens geht am 18. November beim renommierten Auktionshaus Sotheby's in London die Sonne auf. Dann wird in der britischen Hauptstadt nämlich ein ganz besonderes Flascherl versteigert, quasi der Heilige Whiskey-Gral: ein „Macallan Valerio Adami Whiskey“ aus dem Jahr 1926. Experten erwarten, dass die schottische Spirituosen-Rarität bis zu zwei Millionen Euro einbringt.