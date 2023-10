Sieg gegen Salzburg: Villach neuer Tabellenführer

KAC siegt

In Linz beendete der KAC seine Auswärtsmisere und feierte nach zuletzt vier Auswärtsniederlagen hintereinander den zweiten Saisonsieg in fremden Hallen. Die Klagenfurter schienen zunächst alles unter Kontrolle zu haben, gerieten aber mit den zweiten Linzer Torschuss durch Jakob Mitsch (10.) in Rückstand. Damit riss auch der Fluss im Spiel der Gäste, die den Faden im Mitteldrittel aber wieder fanden und neuerlich dominant auftraten.