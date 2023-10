Ab 17 Uhr LIVE: BW Linz gegen Austria Lustenau

Linz-Coach Scheiblehner: „So stabil sind wir noch nicht“

Blau-Weiß-Linz-Coach Gerald Scheiblehner vermutet, der Ländle-Verein stehe vor „einer Art Finale. Nach der Länderspielpause wird Lustenau gut vorbereitet ins Spiel gehen. Aber auch wir sind gut vorbereitet und wollen uns in Richtung Tabellenmittelfeld orientieren, das haben wir uns erarbeitet.“ Sein Klub ist seit fünf Pflichtspielen gegen Lustenau - alle in der 2. Liga - ungeschlagen, wartet aber in dieser Saison noch auf den ersten Heimsieg und kassierte zuletzt eine 0:4-Niederlage bei der Wiener Austria. „Das war einfach viel zu wenig. Es ist aber ganz normal für eine Mannschaft wie uns, dass wir nicht immer konstant auftreten. Es wird weiter ein Wellental bleiben, so stabil sind wir noch nicht“, analysierte Scheiblehner. Vor der Abfuhr gegen die „Veilchen“ schauten immerhin acht Zähler aus vier Runden heraus. „Wir sind von den Punkten über dem Soll“, betonte Scheiblehner.