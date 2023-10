Rauferei vor Bundesligaspiel: Fan landet in Donau!

Ehe Blau-Weiß Linz am Samstag in der elften Runde der österreichischen Bundesliga den SC Austria Lustenau empfing, ist es vor dem Hofmann Personal Stadion zu wilden Szenen zwischen den Anhängern gekommen, bei der ein Fußball-Fan unfreiwillig ein kurzes Bad in der wohl nicht mehr ganz so warmen Donau nahm.