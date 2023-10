Wo der Adler den Hühnern keine Angst einflößt

Am Waldrand im Bereich des höchsten Punktes der Zufahrtsstraße beginnt rechts der bezeichnete (zu Beginn asphaltierte) Fußweg zum Höhlensteinhaus. Beim Hof in der Lichtung nimmt man dann links den Steig, der meist ohne große Umschweife im steilen Gelände empor leitet. Hier im Laubwald heißt es aufpassen, dass man auf den im Herbst nassen – oder möglicherweise gefrorenen – Blättern am Boden nicht ausrutscht. Und Ausdauer ist ob der knackigen Route auch gefragt.