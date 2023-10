Rosberg über Russell: „Nett sein, reicht nicht“

Immerhin habe der Weltmeister von 2016 den Eindruck, Russell nehme die Strategien aus der Box zwar an, meckere dabei allerdings. Und auch, dass sich Hamilton für die Kollision entschuldigte, sei als Sieg zu verbuchen. „Als ich an der Seite von Lewis fuhr, hätte er so einen Fehler nie zugegeben“, so Rosberg. Zudem hätte Mercedes mit Wolff einen Teamchef, der in der Lage ist, die Konflikte zu schlichten. „Ich schätze, er wird sich mit den Piloten zuerst einzeln unterhalten und dann ein Gespräch mit allen drei anstreben.“ Ist bald alles wieder verziehen und vergessen bei Mercedes?