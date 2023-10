Verrückt-witziger Empfang für Rapids „Kurzstaller“

Gelb-Rot bei Kurz-Comeback

Vier Jahre nach seinem eigentlichen Rücktritt vom Nationalteam beorderte ihn Teamchef Ralf Rangnick für das Spiel in Aserbaidschan noch einmal in den Kader. Lange genießen konnte „Burgi“ sein Comeback nicht: Nicht einmal zehn Minuten nach seiner Einwechslung in Minute 82 sah Burgstaller im Zuge eines Gerangels Gelb. Dann legte er offenbar nach. Aristotelis Diamantopoulos aus Griechenland wollte in einem Luft-Zweikampf einen Ellbogencheck gesehen haben und schickte Burgstaller dafür vom Platz.