Arnie zeigt sich bei Therapie und „nackten“ Kumpel

Früheres Comeback?

Uns soll‘s recht sein. So wissen wir zumindest, was Marko so alles unternimmt, um bald wieder auf dem Platz zu stehen. Und das könnte womöglich schon früher als befürchtet der Fall sein. Nach seinem Malheur bei Inters Auswärtsspiel gegen Empoli am 23. September hatte es zunächst geheißen, er müsse zwei Monate pausieren. Auch ÖFB-Sportchef Peter Schöttel zeigte sich vor zwei Wochen im krone.at-Interview noch skeptisch: „Ich weiß nicht, ob es sich für ihn überhaupt für den November-Lehrgang ausgehen wird.“ Der italienische „Sky“-Journalist Matteo Barzaghi will inzwischen aber in Erfahrung gebracht haben, dass Anfang November eine Untersuchung anstehe und Arnautovic dann schon ins Mannschaftstraining einsteigen könne. Und dann womöglich sogar schon am 8. November für Inter Mailand gegen Salzburg geigen wird können.