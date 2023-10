Himmlische Ruhe im Weinland

Die über die Südsteiermark verteilten Domizile unter der Marke PURESLeben bieten eine einzigartige Mischung aus Intimität und Service, die gut ankommt - obwohl viele Erlebnisse vor der Tür liegen, schätzen die Gäste die Auszeit im Chalet, weiß Dietmar Silly. Sie sind am liebsten ungestört und verbringen ihren Urlaub mit Schwimmen, Saunieren, Lesen, Relaxen. Sein Bruder Gerald führt das familieneigene Weingut, was so viel bedeutet, als dass der Weinkühlschrank in jedem Haus gut gefüllt mit Silly-Weinen ist.