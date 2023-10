Adnet ist ab sofort komplett energieautark

In den vergangenen Jahren investierte man kräftig in den Ausbau der eigenen PV-Anlagen. Schule, Kindergarten, Gemeindeamt, Bauhof sowie das Sportheim haben mittlerweile Solar-Paneele auf ihren Dächern. „Wir brauchen jährlich 400.000 Kilowatt-Stunden für all unsere Gebäude. Schaffen aber sogar mehr“, ist sich Auer sicher. Seit vergangener Woche sind sämtliche Anlagen in Betrieb. Knapp 600.000 Euro kosteten die Aufrüstungen. Dank großzügiger Förderungen von Bund und Land muss die Gemeinde nur einen Bruchteil davon selbst stemmen. Rund 50.000 Euro werden letztendlich fällig.