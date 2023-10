Nach Messerattacke: 47-Jähriger in U-Haft

Der Beschuldigte, ebenfalls Türke, fuhr noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte mit einem Auto davon. Er wurde in der Folge in Rotheau in der Gemeinde Eschenau in seinem Heimatbezirk Lilienfeld gestoppt und festgenommen. Zum Motiv und den Hintergründen der Attacke waren auch am Montag weiterhin Ermittlungen im Gange.