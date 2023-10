Kuriose Panne! Warum Rangnick am Flughafen festsaß

Ralf Rangnick hat bei der Reise zum EM-Quali-Spiel in Aserbaidschan eine Geduldsprobe erlebt. Wegen eines Problems mit dem Visum mussten der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, beinahe vier Stunden am Flughafen in Baku verweilen. Erst um ca. 1.30 Uhr Ortszeit durften sie ins Land am Kaspischen Meer einreisen.