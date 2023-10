MotoGP-Pilot offen: „Ganze Welt war gegen mich“

Hoffen auf Platz in der Königsklasse

„Natürlich bin ich sehr traurig. Wir haben so viel gemeinsam durchgemacht, von der Zeit in der Moto3 über die Moto2 bis hin zu Fausto Gresinis Tod. Wir haben das Team gemeinsam aufgebaut und sie wussten, wie schwer das vergangene Jahr für mich war“, kommentierte Diggia sein Aus bei Gresini. Wie es nächstes Jahr weitergehen wird, wisse er noch nicht. In anderen Meisterschaften wolle sich der Römer allerdings erst umschauen, nachdem alle MotoGP-Plätze vergeben sind. Die Hoffnung stirbt zuletzt.