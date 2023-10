LIVE: Martin fliegt ab! Bagnaia jetzt auf Siegkurs

Der Mann der Stunde in der MotoGP heißt Jorge Martín und schwimmt seit Wochen auf einer Erfolgswelle, die ihn am Samstag im Sprintrennen von Indonesien zum ersten Mal in seiner Karriere an die Spitzenposition der WM-Wertung katapultierte. Der 25-jährige Spanier raste von Startposition sechs binnen neun Runden in Führung und fuhr seinen vierten Sprint-Sieg in Serie souverän ein. „Die Meisterschaft jetzt anzuführen, fühlt sich großartig an. Das ist ein Traum, und ich bin sehr glücklich, vorne zu sein“, gestand er im Ziel.