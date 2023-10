Hit gegen Belgien: Trikot-Panne bei ÖFB-Kicker

Nächste Chance in Baku

Die nächste Chance auf das EM-Ticket nach Deutschland haben Grillitsch und Co. am Montag (18.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Baku. Mit einem Sieg gegen Aserbaidschan wäre die dritte EM-Teilnahme in Serie in trockenen Tüchern.