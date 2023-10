Red Bull verpflichtet deutsches Nachwuchstalent

„Freue mich auf die Herausforderung“

Mithilfe des Juniorprogrammes des Rennstalls will er 2024 in der Formel 3 angreifen, für das niederländische Team MP Motorsport hat er bereits erste Testtage in Jerez und Barcelona hinter sich gebracht. „Für mich eröffnen sich durch die Aufnahme in das Red-Bull-Juniorteam ganz neue Möglichkeiten. Vor Kurzem wussten wir gar nicht, ob wir den nächsten Schritt in Richtung Formel 3 überhaupt gehen können. Nun freue ich mich total auf die neue Herausforderung und will unbedingt mit einer guten Performance überzeugen", erklärte der Youngster.