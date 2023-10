Ex-Capitals-Verteidiger (42) kämpft um sein Leben

Spezielle Pucks für Behandlungskosten

In den USA gebe es jedoch eine Klinik, die sich auf die Behandlung der Krankheit spezialisiert hat, allerdings würden die Kosten dafür bei 850.000 Euro liegen. Andrea Kranjc startete deshalb eine Spendenkampagne, auch die Vienna Capitals erklärten sich bereit, ihren ehemaligen Verteidiger (2009/10) zu unterstützen. Beim Spiel gegen die Black Wings werden am Sonntag 700 speziell designte Ales-Kranjc-Pucks zum Verkauf (10 Euro) gestellt, der Erlös soll an die Familie des Slowenen gehen.