Wörthersee als Filmkulisse der Stars und Starletts

Bereits 160 Filme in Kärnten gedreht

Insgesamt 160 Filme wurden bisher in Kärnten gedreht. Sogar James Bond ermittelte hier bei uns. In “Der Hauch des Todes„ flitzte Timothy Dalton als 007 im Aston Martin über den gefrorenen Weißensee. Auch Topmodel Liz Hurley drehte an der Drau. Mit 23 Jahren war die Britin in der TV-Serie „Christabel„ zu sehen. Einer der Drehorte war 1988 in Villach. Hurley war 13 Jahre mit Hugh Grant liiert und kommt noch heute nach Maria Wörth auf Fastenkur ins Vivamayr-Hotel.