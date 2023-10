„Diese Teams sind die klaren ACSL-Titelfavoriten“

Einen Trainerwechsel gab es auch an der MedUni, wo Stephan Popp das Zepter an Offense Coordinator Keelan Kolarovics überreicht. Was die Personal-schwachen Serpents hoffen lässt: über den Sommer konnten sie gleich zehn neue Spieler in ihren Reihen begrüßen. Im Umbruch befinden sich die Champions der Uni Wien, die die Mission „Titel-Hattrick“ zwar mit demselben Coaching-Staff, allerdings einigen Abgängen angehen werden. So haben etwa Luca Fanninger, Maximilian von der Linde und Axel Elmauthaler sowie der langjährige Quarterback der Emps, Gianni Schalko, das Team verlassen, Gangl sieht darin jedoch auch eine Chance für junge Spieler, sich ins Rampenlicht der boomenden Studenten-Liga zu spielen. Helm auf, Handschuhe an - College Football ist zurück!