SKN-Frauen mit einem Bein in der Champions League

Der SKN St. Pölten hat das Ticket für die Gruppenphase der Frauen-Fußball-Champions-League so gut wie fix. Die Niederösterreicherinnen gewannen am Dienstagabend das Hinspiel der 2. Meisterweg-Qualifikationsrunde beim isländischen Serienmeister Valur Reykjavik überraschend klar mit 4:0 und haben damit am 18. Oktober (19.00 Uhr/live ORF Sport +) in der NV Arena alle Trümpfe in der eigenen Hand. Es wäre die zweite Teilnahme an der „Königsklasse“ insgesamt und in Folge.