Schwarz-Blau mit Rekord-Neuverschuldung

Mit rund 4,3 Milliarden Euro ist das geplante Landesbudget für 2024 so hoch wie noch nie. Rekordverdächtig ist auch die Neuverschuldung in der Höhe von 595 Millionen Euro. Diese soll durch den Vollzug im Jahr 2024 auf 450 Millionen Euro sinken. „Die Ausgangslage ist einigermaßen schwierig. Wir sind in keiner sehr komfortablen Lage und haben eine unglaubliche Ausgabendynamik im Gesundheitsbereich, der Pflege und der Kinderbetreuung“, sagt Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) über sein erstes Budget als Finanzreferent.