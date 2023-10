Armutskonferenz kritisiert Erhöhung der Gas-Preise

Die Salzburger Armutskonferenz übt nun öffentlich Kritik an der Erhöhung der Gaspreise durch den Energieversorger Salzburg AG. Der begründe die Erhöhung des Gaspreises damit, dass die Preise sich auf den Großhandelsmärkten stabilisiert hätten und es über ein Jahr keine Erhöhung der Gaspreise gab. Schaue man sich jedoch den Gaspreisindex an, der von der Österreichischen Energieagentur berechnet werde, sehe man, dass die Großhandelspreise 2023 in den meisten Monaten gesunken seien und damit in der Regel auch die Gaspreise für Haushalte, so die Armutskonferenz.