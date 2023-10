Statt Erster Hilfe gab es einen Kieferbruch

Ein Feuerwerk erhellte Mitte Juni den Nachthimmel über Loosdorf. Am Boden wurde derweil die Sommersonnenwende ordentlich gefeiert – natürlich mit viel guter Laune und ordentlich Alkohol. Für einen 23-Jährigen endete dieser Abend nun mit einem unerfreulichen Nachspiel am Landesgericht in St. Pölten. Der Mostviertler musste sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Dabei wollte er nur helfen.