Tickets für „Monty Python der Blasmusik“ gewinnen!

30 Jahren später sind die Musiker als die „Monty Python der Blasmusik“ in Blasmusikkreisen weltweit bekannt und beliebt. Mit virtuosen Fertigkeiten an ihren Instrumenten, trockenem Humor und Mut zu Neuem haben die sieben Musiker die Welt der Blasmusik erobert. Dabei gibt es wohl keine Band, die sich so auf die Geheimnisse des Musiktheaters eingeschworen hat wie Mnozil Brass.