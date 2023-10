Bundesheer übt Luftaufklärung im Raum Rosental

Bitte um Verständnis für Fluglärm

„Ziel ist es, die Aufgaben und Verfahren in der Einsatzart Schutz zu trainieren, um den verfassungsmäßigen Auftrag im Ernstfall erfüllen zu können“, heißt es seitens des Militärkommandos Kärnten. Gestartet und gelandet wird am Truppenübungsplatz des am Flugplatzes Glainach. Von Montag bis Mittwoch sind auch Nachtflüge bis 23 Uhr geplant, die vom Flugplatz Ferlach aus gehen. „Es wird um Verständnis für den auftretenden Fluglärm ersucht“, so das Bundesheer.