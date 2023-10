Giroud rettet AC Milan als Goalie zu drei Punkten

Wichtige Rettungsaktion

Allerdings hatten die Gäste zu diesem Zeitpunkt bereits all ihre Wechsel aufgebraucht, also musste sich Giroud die Handschuhe anziehen und sich zwischen die Pfosten stellen, um in der 104. Minute ordentlich gefordert zu werden. Im letzten Moment der Partie kam Genua noch einmal zu einer vielversprechenden Chance, nur hatten die Hausherren die Abrechnung ohne Giroud gemacht. Der warf sich nämlich entschlossen in Richtung des Balls und rettete den „Rossoneri“ somit drei Punkte.