Tadej Pogacar gewinnt Lombardei-Rundfahrt!

Der zweimalige Tour-de-France-Champion holte sich am Samstag nach 238 Kilometern von Como nach Bergamo zum dritten Mal in Serie den Sieg beim letzten großen Klassiker des Jahres. Österreichs Aushängeschild Felix Gall musste abreißen lassen und war in der Entscheidung nicht in der Spitze vertreten. Der Osttiroler, Sieger der Königsetappe der heurigen Tour de France, kam mit einem Rückstand von 14:41 Minuten auf Platz 80 ins Ziel. „Ich muss ehrlich sagen, ich bin wirklich müde. Ich habe schon gut trainiert, aber die Tour und auch die Rennen davor waren brutal anstrengend“, hatte Gall vor dem Klassiker betont. Bester rot-weiß-roter Fahrer war Gregor Mühlberger (+8:52 Min.) auf Rang 48.