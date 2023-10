Tscheche (42) am Watzmann tödlich verunglückt

Gemeinsam mit einem zweiten Tschechen hatte sich der Kletterer am Freitagvormittag in die Watzmann-Ostwand aufgemacht. In der sogenannten Rampe auf knapp 1900 Höhenmetern verstiegen sich die beiden, die keine Zwischensicherungen gesetzt hatten. Gerade als sie sich wieder auf dem richtigen Weg wähnten, stürzte der Vorsteiger aus unbekannten Gründen ab. Sein Begleiter legte das Seil noch um einen Felskopf. Trotz der Maßnahme stürzte der Tscheche rund 80 Meter am Felsgelände ab und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu. Der Begleiter setzte sofort einen Notruf ab.