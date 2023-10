„Darf nicht reinfallen“: Barisic-Appell an Schiris

Der letzte Auftritt Rapids in Lustenau war im Oktober 2022 nichts für schwache Nerven: Zweimal egalisierten die Grün-Weißen in der Nachspielzeit einen Rückstand - den 3:3-Endstand fixierte Bernhard Zimmermann in der 100. Minute. Auf einen packenden Fight ist Zoran Barisic auch am Samstag eingestellt.