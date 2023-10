Ab 15.30 Uhr LIVE: Konferenz mit BVB und Leipzig

Leverkusen präsentierte sich in dieser Saison besonders heimstark, bei den drei bisherigen Siegen gelangen immer mindestens drei Tore. Die letzte Niederlage in der BayArena kassierte man am 5. Mai gegen die Kölner mit Kapitän Florian Kainz und Dejan Ljubicic. Die aktuelle Form spricht vor dem Duell am Sonntag aber klar für die Leverkusener von Trainer Xabi Alonso. Das weiß auch Köln-Trainer Steffen Baumgart. Bayer sei vor allem wegen der „klaren Trainer-Handschrift“ und der individuellen Qualität so gut: „Die Elf, die ich erwarte, sind alle in der Kategorie, wo ich sage: Leck mich am Arsch, da kommt einiges auf uns zu. Aber ein Derby hat immer eigene Gesetze. Wir werden mutig und klar bleiben“, sagte Baumgart.