Wie Sie ein gesunder Darm vor Übergewicht schützt

Zucker verändert den Darm

„Auch das Darm-Mikrobiom, also die Gesamtheit aller Bakterien im Verdauungstrakt, spielt eine entscheidende Rolle. Wer häufig zu fettem, zuckerhaltigem Essen greift, verändert die Zusammensetzung dieser Bakterien. Die Vielfalt schwindet, und nützliche Spezies verringern sich. Bakterielle Giftstoffe entstehen, die dann über eine geschädigte Darmbarriere in den Körper gelangen können. Gleichzeitig stört auch zu viel Zucker diese Barriere“, erklärt Assoz. Prof. Priv.-Doz. Dr. Vanessa Stadlbauer-Köllner, Gastroenterologin und Hepatologin an der MedUni Graz. „Wenn all das dauerhaft passiert, kommt es zu Problemen im Stoffwechselsystem. Es droht Insulinresistenz, das heißt, die Körperzellen reagieren immer unempfindlicher auf das Hormon Insulin. Außerdem nehmen Patienten immer weiter zu.“ Auch das Immunsystem leidet darunter.